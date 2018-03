Belleza en la arena

Los partidos que se disputan en la sexta edición de la Copa Pilsener en las arenas de la Costa del Sol encierran emociones a granel, pero los suspiros, piropos y miradas son solamente para cuatro bellas y guapas señoritas que se roban el corazón de muchos aficionados salvadoreños y de otras nacionalidades que llegan al estadio costeño.Grupo LPG habló con ellas que representan dignamente a las hermosas mujeres de Guatemala y Colombia y sus confesiones pueden brindarle más de una esperanza en algún cuscatleco en poder robarle a cualquiera de ellas un suspiro.Para la guatemalteca Kimberly Flores, una joven morena con estudios finalizados en Mercadeo y oriunda de la capital chapina, formar parte del Team Pilsener "es un orgullo, llevo tres años consecutivo participando en las Copas Pílsener y me gusta todo lo que rodea el baile, me gusta estar en El Salvador, el ambiente, el calor me gusta y sus playas son bellísimas", indicó.Flores confesó su estado civil y para ganancia de sus fans "estoy disfrutando de mi soltería, mis aspiraciones aparte del modelaje y de mi profesión es algún día practicar mi otra pasión que es cocinar, soy chef profesional y me encanta el baile, les digo a la afición salvadoreña que disfruten de esta Copa y de nuestro show."Para su compatriota Gaby Coronado, ser parte del Team Pilsener "ha sido especial, llevo ocho años en mi profesión como edecan y en el mundo del modelaje, en la Copa Pílsener llevo también tres años consecutivos, disfruto mi rol, la gente es cariñosa, nos han recibido con los brazos abiertos, el calor que se siente en esta época del año es sabroso y espero seguir acá", dijo la edecan de la capital chapina que confesó sentirse más salvadoreña que guatemalteca. "Apoyo mucho a El Salvador, aún soy soltera pero la vida siempre depara sorpresas, espero encontrar algún día el amor de mi vida en El Salvador, me gustan los hombres altos y cariñosos", afirmó.Mientras que para Dennise González, oriunda de la capital de Guatemala, "venir por primera vez a la Copa Pílsener me llena de orgullo, soy la novata del grupo aunque no es la primera vez que vengo a El Salvador en otros eventos, es entretenido mi rol en la playa, se trabaja mucho en la coreografía y lo disfruto mucho", destacó la joven guatemalteca que se ha graduado en Publicidad y que dice con orgullo que "todo mi trabajo llevo en mi alma a Santiago, mi bebé de dos años, a pesar que soy mamá soltera disfruto mucho mi trabajo y Santiago es el único hombre de mi vida", resaltó.Finalmente la colombiana Saray Gual, confiesa que su estancia en el país ha sido enorme al destacar que "estoy super feliz de estar acá en El Salvador me han recibido muy bonito, la gente acá es caliente y divertida, es la primera vez que estoy en El Salvador y en la Copa Pílsener, estoy animada, super contenta, lo estoy disfrutando al máximo, aparte que soy soltera, diseñadora gráfica, edecan y bailarina", destacó la barranquillera que se identifica por el hermoso lunar que adorna su rostro.Gual admite que "no cierro a nadie mi corazón, me gustan los hombres altos, que me cargue en sus brazos y que me consienta mucho", indicó.