“Bautizo” para tres jugadores que debutaron con la selección mayor de El Salvador

Rapados a raya. Ese fue el bautizo que el cuerpo técnico y el resto de seleccionados escogieron para Fernando Castillo, Víctor García y Josué Rivera, quienes debutaron con la selección mayor el domingo pasado ante el Olimpia, en Houston.

Los peluqueros de esos jugadores fueron Álex Larín y Óscar Arroyo. Alistaron las máquinas y manos a la obra. Los tres rapados tenían que pasar esa penitencia para poder jugar contra el club hondureño.

¿Se molestaron por lo sucedido? Al contrario: "Ya sabíamos que esto iba a pasar por nuestro debut en la selección. Los que tienen más tiempo de estar acá decidieron eso. Queríamos jugar y accedimos a cortarnos el pelo. A mí me lo quitó Larín. No lo tomé a mal, porque en FAS también me habían rapado cuando debuté. Lo mejor es que el pelo me crece rápido. No me siento mal de estar con el pelo corto", dijo Castillo.

A Rivera sí le provoca pena andar con el pelo corto. "Pero las cosas pasan y el pelo crece de nuevo. Acá estamos con todo. Gracias a Dios y al profesor Lara por la oportunidad de jugar con la selección mayor", apuntó el atacante, quien llegó al partido en sustitución de Rodolfo Zelaya.