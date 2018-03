Arturo Álvarez sufre con la derrota de la selección salvadoreña

Arturo Álvarez pudo jugar con El Salvador esta Copa Oro de CONCACAF 2017, pero decidió tarde y no pudo ser incluido en la nómina final. Por ello le está tocando sufrir los partidos en la distancia y sacar su enojo en redes sociales.

El zurdo, jugador del Chicago Fire de la MLS, se mostró molesto por el 2-0 de Estados Unidos sobre El Salvador en el primer tiempo. Aseguró que no era un resultado justo.

F********...ES has been playing good too...that's soccer for you....smh