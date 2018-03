Arranca trabajo de selección salvadoreña para Juegos Bolivarianos

La selección salvadoreña sub 20 de fútbol masculino comenzó a trabajar este lunes en las instalaciones de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) de cara a su participación en los Juegos Bolivarianos, a celebrarse en la ciudad de Santa Marta, Colombia, del 11 al 26 de noviembre.

El técnico de las selecciones nacionales, el colombiano Eduardo Lara, dio a conocer el 15 de septiembre la lista de 21 jugadores con los que comenzará a preparar su participación en la justa deportiva.

Aquí está el listado de los jugadores convocados: "Esta es la convocatoria de Eduardo Lara"

Cinco de esos jugadores no tienen equipo, algo que a criterio de Lara no tiene importancia. "Si un jugador me sirve lo llamo, no importa si tiene equipo o no tiene", dijo el entrenador.

Lara ha realizado visorías de jóvenes tanto fuera como dentro del país. En agosto pasado viajó a las ciudades de Washington y Dallas, en Estados Unidos, para reforzar a los combinados juveniles sub 17 y sub 20.

El míster no quiso dar detalles sobre esa visorías, ya que antes tiene que rendir los informes técnicos a la FESFUT.

"Son ellos los que darán a conocer los resultados de esas visorías por medio de su oficina de prensa. Por el momento entrego los informes y son ellos los que en su momento la difunden", dijo el cafetero.

Los jugadores trabajarán toda esta semana en un primer microciclo. El tema de los Juegos Bolivarianos está siendo visto por el Comité Olímpico de El Salvador (COES).