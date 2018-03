Árbitro Jair Marrufo pitará el debut de El Salvador en Copa Centroamericana

El jefe de arbitraje de la Unión Centroamericana de Fútbol (UNCAF), Roberto Moreno, confirmó que el árbitro designado para el juego de hoy entre la selecciones de El Salvador y Costa Rica será el estadounidense Jair Marrufo, que no es precisamente uno de los mejor recordados en el fútbol cuscatleco.Marrufo es recordado por los aficionados salvadoreños por la eliminación del Preolímpico 2012 de la selección sub 23 a manos de Honduras, donde Marrufo tuvo un arbitraje cuestionado por los cuscatlecos.El silbante no expulsó al catracho Hilder Colón en una falta sobre Richard Menjívar y tampoco pitó un penalti a favor de El Salvador, tras una falta sobre Edwin Sánchez, y que pudo significar el 3-3 para la azul. Al final perdimos 3-2.Otro partido cuestionado fue el del 9 de junio de 2011, en la Copa Oro ante Costa Rica, en el que El Salvador dejó escapar los tres puntos con empate de Randall Brenes.Entonces, tras esa cita, el delantero Rodolfo Zelaya (quién podría ser titular hoy) manifestó: "Es lamentable que el árbitro haya dado más de cuatro minutos (de tiempo agregado) al final y ahí Costa Rica encontró el empate".También fue Marrufo el árbitro central del partido entre El Salvador y Panamá de la Copa UNCAF 2014. Era el choque por el tercer lugar y los canaleros ganaron 1-0, aunque poco tuvo que ver el juez en el resultado.DEFENSAPese a que hay muchas críticas sobre Marrufo, la UNCAF asegura que se trata de uno de los mejores árbitros de la región."Hemos traído solo árbitros élite a este torneo. Sin duda que el arbitraje está garantizado para esta noche. Vienen los mejores árbitros, así como las selecciones han traído a sus mejores jugadores", indicó Moreno, en plática exclusiva con EL GRÁFICO.De acuerdo con Moreno, los asistentes serán Leonardo Sánchez y Gabriel Victoria, ambos de Panamá. El réferi administrativo será Jhon Pitti, también canalero.Además, indicó que el colegiado cuscatleco Joel Aguilar Chicas tendrá descanso hoy.