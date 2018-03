Andrés Flores asoma como capitán de la selección salvadoreña

Desde su llegada al equipo nacional absoluto, en enero de este año, el seleccionador nacional Eduardo Lara seleccionó a Henry Romero, Darwin Cerén y Andrés Flores como los capitanes del plantel mayor.Por lo tanto, de cara al juego contra Canadá programado para este domingo, en Houston, Flores es el llamado a portar el gafete debido a que Cerén y Romero no fueron convocados."Siempre tomo con mucho orgullo poder ser el capitán de la selección. Para mí es un honor. Ahora que Cerén y Romero no están cae la responsabilidad sobre mí. Pero como dije antes, estoy feliz por eso. Lo importante acá es formar un grupo de líderes, no solamente uno, para el bien del fútbol salvadoreño", declaró el jugador del Cosmos de Nueva York.Flores también participó en la Copa Oro de este año y solo espera que Lara haga oficial su nombramiento como capitán ante Canadá.