Andrés Flores: “Queremos explotar nuestras virtudes ante México”

El capitán de la selección mayor, Andrés "Ruso" Flores, tiene claro que van a enfrentar a México esta tarde en el inicio de Copa Oro, más allá de que el plantel azteca esté conformado por jugadores que no estuvieron en Copa Confederaciones del mes pasado.

"No no enfocamos en qué letra de selección mexicana es esta, si es la A, B, o C. Sabemos que el jugador mexicano es de mucho oficio y si está en la selección mexicana es por algo. Sabemos que vamos a enfrentar a muchos jugadores de calidad. Pero nosotros queremos explotar nuestras virtudes", apuntó mediocampista de la selección mayor.

Para el capitán de la Azul es importante poder arrancar el torneo regional con pie firme y por eso avisó de un buen juego de parte del equipo nacional.

"Es un agregado para nosotros el hecho de iniciar contra México, que es el favorito para ganar la Copa. Esperamos hacerlo bien. Confiamos mucho en el trabajo que hemos hecho. Nada más queda tener un buen día", apuntó Flores.