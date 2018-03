Amistoso entre Ecuador y El Salvador será en el Red Bull Arena

El empresario y contratista de partidos, Eduardo Beltranini, confirmó hoy a EL GRÁFICO que el juego amistoso entre las selecciones mayores de El Salvador y Ecuador será este 13 de junio en el estadio Red Bull Arena, de Nueva York. Esa es la sede del plantel Nueva York Red Bull en la MLS.De acuerdo con Beltranini, aún no se han establecido precios para ese juego, que será el segundo amistoso para el combiando que es dirigido por el colombiano, Eduardo Lara que antes de visitar Nueva York enfrentará a Honduras, en el estadio Robert F. Keneddy de Washington, este 27 de mayo.A diferencia del juego contra Honduras, el choque ante los ecuatorianos será en fecha FIFA. Por lo tanto, los estrategas de ambos planteles podrán tener a sus jugadores que militan en el exterior.En el caso de Ecuardor, se prepara para encarar lo que resta de la eliminatoria mundialista. Luego, El Salvador apunta a su participación en Copa de Oro, de julio de este año en Estados Unidos.De acuerdo con Beltranini, para la selección de El Salvador, había otro juego amistoso programado para el 8 de junio. Sería en Lima, contra Perú. Sería para recuadar fondos para los afectados por las lluvias en territorio inca.Pero Beltranini dijo hoy que ese juego no se podrá llevar a cabo porque no se obtuvo el aval requerido de FIFA.