Alexander Larín está en la mira de un equipo colombiano

La semana pasada el Juárez, de la segunda división de México, mostró interés por quedarse con los servicios deportivos de Alexánder Larín, que tiene contrato por un año con Alianza. Hoy, el zurdo también en la mira del Bucaramanga de Colombia.Ayer, en el entreno de la selección mayor en Nueva Jersey, EL GRÁFICO conoció de mano de una fuente cercana al equipo de Bucaramanga de Colombia que ese plantel tiene interés en los servicios de Larín.Según información brindada a este periódico, la dirigencia de ese plantel de liga de privilegio en Colombia estará pendiente del rendimiento de Larín ante Ecuador.Luego del entreno, Larín no quiso hablar del tema.EL GRÁFICO conoció que el volante de selección panameña, Gabriel Gómez, habría dado referencias de Larín. Ese jugador canalero fue compañero de Larín en Herediano de Costa Rica en 2014.El presidente de Alianza, Lisandro Pohl, aseguró la semana pasada que no habría negociación por Larín. "No estamos en disposición de escuchar ninguna oferta. Hemos armado un equipo para pelear por la CONCACAF y volver a estar en una final. Hemos estados en dos finales seguidas y las hemos perdido. No estamos ahora para vender o negociar jugadores. A Dios gracias las finanzas del equipo están bastante bien para poder hacerle frente a una planilla tan alta como la que tenemos ahorita. La prioridad nuestra es lo deportivo ante lo económico en este momento", apuntó.