Álex Aguinaga “le tiró flores” al técnico de la selección salvadoreña

Álex Aguinaga está en México ahora y trabaja como entrenador. Desde ahí sigue siendo uno de los referentes del balompié de Ecuador y por eso se tomó su tiempo para hablar con EL GRÁFICO y analizar el partido que hoy su selección sostendrá ante El Salvador.El ex jugador de equipos como el Deportivo Quito, Necaxa y Cruz Azul cree que el duelo es propicio para que Ecuador pruebe sus figuras y se prepare de cara a las eliminatorias suramericanas. Pero también cree que El Salvador no será un rival fácil, tomando en cuenta que Eduardo Lara sabe encarar esta clase de partidos.Los partidos amistosos van a servir para afinar lo último que le queda a la selección ecuatoriana. No hay punto para perder, no tenemos chance, no tenemos opciones. Lo único que nos resta es ganar los partidos y esperar que se pueda calificar al Mundial de Rusia 2018. El juego contra El Salvador va a servir para que el técnico pueda ver a sus jugadores nuevos, que pueden darle un aire fresco a esta selección.Depende mucho de si le ponen el equipo titular ecuatoriano. Conozco bien al profesor Eduardo Lara, técnico de El Salvador. Sabe manejar este tipo de encuentros y lo va a beneficiar para poder trabajar con su equipo.Obviamente son partidos que sirven para intentar manejar diferentes opciones, para ver con qué jugadores va a contar. Hay que ver cómo están los de la actualidad, los que juegan en Europa, que no ha podido verlos el técnico. Sirve para ver esas cosas previas a un juego eliminatorio. Lo importante en este tipo de juegos siempre va a ser mirar a nuevos valores.No sé cómo va a plantear el partido el técnico. Tiene que convocar a todos, porque hay poco tiempo de trabajo para los seleccionadores. Es importante tener cerca a los jugadores que están en Europa e irlos recuperando. También ha llamado a algunos muchachos jóvenes del fútbol ecuatoriano. Pero con Gustavo (Quinteos) no se puede saber qué hará realmente. Queda esperar la alineación inicial.A escala de selecciones, estamos hablando ahora de un nivel bajo. A nivel individual hay jugadores que han actuado bien y han dejado en alto el nombre del país en los respectivos países en los que están jugando. A escala local, Barcelona y Emelec son los principlaes representantes en torneos regionales.Arrancó bien al frente de la selección. En los primeros cuatro partidos obtuvo 12 puntos y realmente parecía que la selección iba a caminar muy bien para el Mundial. Pero se le complicó la segunda parte, donde nada más consiguió nueve de 30 posibles. Se vino abajo el deseo de poder calificar al Mundial, aunque todavía hay una leve esperanza de hacerlo. Pero es difícil, porque por delante tenemos a Brasil, Perú, Chile y Argentina. Van ser complicados esos puntos que nos acerquen a la clasificación.