Agustín Ruiz volverá a la selección salvadoreña de fútbol playa

Agustín Ruiz, ex seleccionado nacional de fútbol playa, declaró hoy en exclusiva para EL GRÁFICO que está dispuesto a volver a la selección salvadoreña de fútbol playa, después que se le cancelaron los estímulos económicos correspondientes a los meses de enero y febrero.

El INDES y la FESFUT trasladaron al final de la semana el estímulo económico que el gobierno central paga a los miembros de la azul playera, dinero que también recibió Ruiz, a pesar que ya había anunciado que dejaría el combinado patrio.

“La FESFUT y el INDES siempre nos han mentido”, dijo Agustín Ruiz, antes de abandonar la selección. Mirá a qué se refería.



Ruiz interrumpió su participación en un partido informal cerca de la playa para decir que a él le fue liquidado el estímulo de enero y febrero. Queda pendiente el pago de marzo, pero que con eso le basta por ahora para cambiar de decisión y volver al equipo nacional.

"Lo haré por amor a mi país. Voy a seguir trabajando con esta selección. Atenderé el próximo llamado que me haga el profesor Gallo. Gracias a Dios ya me depositaron. Vamos a hacerlo por amor al país. Vamos a ir a busca esa clasificación a otro mundial", apuntó el pívot.

Ruiz dijo no a la selección a mitad del mes pasado, antes de que la selección de playa encarara el torneo de la Copa Centroamericana ante Costa Rica, Panamá y Belice. En ese momento dijo que no podía estar llevando ropa sucia a su casa, luego de los entrenos, sin recibir dinero.

El jugador aseguró que si hubiese otro atraso en el pago de los estímulos gubernamentales seguirá trabajando a la espera de una respuesta y no tomará decisiones apuradas.

Por ahora, los jugadores de la selección de playa, incluido Ruiz, están a la espera del pago de marzo. "Yo no he ido a ver si pagaron, pero Elías Ramírez me dijo que sí habían pagado enero y febrero", manifestó.