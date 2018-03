Agustín Ruiz: “Deseo que Frank regrese a la selección”

Agustín “el Tín” Ruiz es una de las grandes figuras en la selección de fútbol playa, por no decir la mayor. Junto a Frank Velásquez han formado una dupla temible en la arena para todos los rivales en el mundo, convirtiéndose en los referentes de esta rama en la CONCACAF.Ruiz no porta la 10 en su espalda por casualidad, lo hace porque lidera el grupo conformado por el eterno Rudis Gallo, entrenador de los cangrejitos, como les apoda la afición.En torneos oficiales, el capitán de la selección más querida por el país suma 39 goles, tomando en cuenta eliminatorias de CONCACAF y Mundiales de la categoría.A casi un mes para disputar el Premundial de Bahamas, donde estarán en juego dos boletos al Mundial, Ruiz charló sobre las expectativas que tienen tras la medalla de oro que obtuvieron el año pasado en los Juegos Bolivarianos. Además, lanzó un recado para su mejor amigo, Frank Velásquez.Estamos haciendo un trabajo muy fuerte con la confianza puesta en Dios, esperamos que sea un año de muchas bendiciones para nosotros. Considero que estamos listos para representar a El Salvador en ese Premundial. Buscaremos el pase a la final para asegurar el boleto a la Copa del Mundo.Fue un dolor muy fuerte para nosotros, un golpe muy duro, pero eso ya es pasado. Tenemos confianza en nuestro trabajo, tenemos un grupo muy sólido. Hemos trabajado bien, lo demostramos en los Juegos Bolivarianos de Chile. Sabemos que las selecciones no nos regalarán nada, nos ven como el rival a vencer y por eso nos tocará dar lo mejor de nosotros.Siempre creímos en nosotros. Nos sacrificamos para traer esa medalla de oro y lo seguiremos haciendo para traer más alegrías al pueblo salvadoreño.No te puedo decir nada de eso. Pero en verdad deseo que él pueda estar nuevamente en la selección.Lo he hecho. Es una persona que aprecio mucho, es como un hermano para mí. Le deseo muchas bendiciones a él y a su familia.(Cuando Ruiz comenzó a hablar sobre Frank su expresión en el rostro cambió, parecía que hablaba de un tema prohibido. Aunque dejó en evidencia que pueden competir sin él en la selección, no pudo ocultar su aprecio por el 11 de la playera)Frank ha compartido habitaciones conmigo y desde que llegó creamos una relación de amistad muy fuerte. Es un jugador humilde, deseo que se le brinde nuevamente una oportunidad en la selección. Me gustaría que regresara.Le desearía muchas bendiciones, le diría que deseo que retorne a la selección, que su familia pase un año bueno, junto al resto de mis compañeros en la selección. Espero que Frank tenga un buen año.Sí, tenemos un grupo muy sólido. Como te dije antes, ya lo demostramos en Chile. Somos capaces de seguir aportando alegrías a la afición.Sí, estamos comprometidos. El grupo que está es muy bueno, hay capacidad y compromiso en los muchachos. Todavía está la espina de que no logramos el boleto en casa en la última eliminatoria, buscamos reinvindicarnos.Es familia de nosotros prácticamente. Nos aconseja que sigamos trabajando, siempre está apoyándonos. Nos dice que luchemos, que hagamos el sacrificio por esta selección.Ante todo quiero clasificar a la Copa del Mundo. Quiero ser el campeón goleador del Mundial y disputar la final, y si se puede ganar el torneo también. Sé que primero debemos pensar en el boleto, y después en el Mundial.Sí, es muy bueno. Es un jugador que viene levantándose, ha ido creciendo con el grupo. Ha sido uno de los que ha trabajado mucho para lograr sobresalir. Este grupo, en general, está trabajando a tope. Las demás selecciones le tienen respeto a El Salvador.Sí, sé que Costa Rica anduvo en China compitiendo en un torneo de preparación. Hemos visto videos de ellos, también de México. Sabemos lo que nos espera.No, porque el tiempo de preparación es corto. Venimos trabajando desde que ganamos los Juegos Bolivarianos, creo que es suficiente para llegar a tope.