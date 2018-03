A Eduardo Lara le preocupa la falta de gol en la selección nacional

Eduardo Lara, técnico de la selección de El Salvador, salió conforme con el empate conseguido en el partido amistoso ante Curazao, este miércoles, y su único lamento fue la falta de definición ante marco rival de sus pupilos.El estratega se quejó de la falta de definición, dijo que "me preocupa, (la falta de gol) es la gran preocupación, debemos seguir trabajando, me gustó el comportamiento del equipo y el traslado de la pelota, ahora tenemos que trabajar para anotar las opciones que generamos."Añadió que "no el hecho de crearlas, las estamos creando, pero el hecho de que no las anotamos, tenemos buen volumen de ataque, la tuvo Irving Herrera, Richard Menjívar y Harold Alas. El volumen de ataque siempre lo hemos tenido pero lastimosamente no las podemos concretar.Sobre el encuentro expuso que fu "un bonito partido, tuvimos varias opciones de marcar, era injusto que perdiéramos el partido, fueron entre tres y cuatro opciones para anotar, debajo del arco, lamentablemente no las anotamos."El colombiano mandó como titular a Irvin Hererra y Harold Alas, debutante anoche con la selecta, y alcanzó el empate sobre el último minuto con gol de Rodolfo Zelaya, "tenemos buena posesión y volumen de ataque, pero no la pusimos adentro, siempre tenemos volumen de gol, lamentablemente no las podemos concretar, el contrario llega una vez como fue Cuazao y nos anota."Admitió que "los jugadores que llegaron de cambio lo hicieron bien. Era merecido el empate, observamos jugadores nuevos, me voy tranquilo."Artículos relacionados: