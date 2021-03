El Gráfico entrega segunda Smart TV gracias a su 17 aniversario

EL GRÁFICO realizó su segunda ronda de entrega de premios a los ganadores del sorteo de nuestro Aniversario 17. Un total de 18 graficionados recogieron sus regalos en el Centro Deportivo de La Prensa Gráfica, ubicado en Santa Elena de Antiguo Cuscatlán.

Los premios del sorteo de El Gráfico son: 3 Smart TV, 20 certificados de $25 de tienda deportiva, 20 pelotas Nike, 10 parlantes Bluetooth, 10 uniformes deportivos Nike, 10 maletines.

Este fue Orlando Belloso quien se llevó el segundo Smart TV del sorteo. El joven de 18 años, procedente de Santa Tecla se mostró emocionado y agradeció a El Gráfico por el premio.

Los ganadores de la segunda tanda de premios gracias al 17 aniversario de El Gráfico llegaron a las instalaciones de LPG. El Gráfico

“Me siento muy feliz desde el momento en que me di cuenta, me da una gran alegría, ya que es mi primera vez que gano algo grande. Yo estaba ansioso, vi El Gráfico y fue como una gran alegría. La verdad estoy contento y quiero agradecer a El Gráfico por esta gran oportunidad que me dio”, expresó.

Bellos aseguró que no se arrepiente de haber intentado obtener el premio mayor. Aseguró que es un frecuente cliente del periódico, pero que nunca se había animado a competir en este tipo de actividades.

"Es la primera vez que participo, yo subía mis datos cada día. Me siento agradecido con El Gráfico y con Grupo LPG por este premio que sin duda es un gran incentivo para sus clientes", agregó.

Por su parte, Dimas Orellana, originario del cantón Istagua en el departamento de Cuscatlán, se ganó un uniforme deportivo tras participar en la rifa. Aseguró estar contento y emocionado por el reconocimiento que hizo El Gráfico.

"Estoy emocionado y contento porque esto es como un reconocimiento que hace el periódico con sus lectores, los que consumimos el deporte, así que muy feliz. Es la primera vez, no me había atrevido porque tengo mis dudas y ahora sí me animé y gracias a Dios salí ganador", aseguró Orellana.

ESTOS SON LOS GANADORES DE ESTA SEMANA

Si quieres ser ganador de un Smart TV, aún puedes seguir participando, ya que esta semana será el tercer de los cuatros sorteos de esta gran rifa del 17.º aniversario de EL GRÁFICO.

"Buscá el póster de las estrellas del deporte en El Gráfico en su edición impresa, tomale una fotografía y subila a: www.elgrafico.com/17/ , llena el formulario con tus datos personas y adjunta la foto y estarás inscrito para el próximo sorteo de este 5 de marzo, cuantas más fotos de los póster envíes más oportunidades tenes para ganar", explicó Fernando Merino, jefe de marca de El Gráfico.

Tenés hasta el día viernes para subir tus fotos para completar cada semana los 4 pósters de la promoción.