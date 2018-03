Un poco de orden no caería mal

La segunda división acuerpó a sus agremiados Apopa y Marte Soyapango, dilatando el arranque del Clausura 2017 para que no fueran desafiliados como fue la orden del comité ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT).La FESFUT ordenó al directorio de la liga de plata no programarle partidos para este nuevo torneo a ambos equipos porque no cumplieron con los requisitos de inscripción en las fechas establecidas; tras la respectiva apelación a la orden, en consejo de presidentes cancelaron el arranque del torneo.Fue un acto de solidaridad con los dos equipos, pero al mismo tiempo desafiante porque desobedeció el mandato de la máxima autoridad del balompié nacional, que buscaba poner orden y castigar a los equipos que infringieran las fechas establecidas para presentar la documentación.Igual fue el caso en la tercera división. El ADO, San Jerónimo Nejapa y el Santiagueño tampoco cumplieron con los requisitos de inscripción en el período establecido y la orden fue no programarles partido en el torneo.En ambos casos, la FESFUT reconsideró el acuerdo, extendió el período de inscripción e impuso una multa de mil dólares a cada equipo de ambas ligas.El torneo de la segunda división inicia este fin de semana luego de superar estos serios inconvenientes que dejaron en evidencia la falta seriedad, profesionalismo y falta de deseo por hacer cumplir la ley de todos.La segunda división inició el Clausura 2017 hasta el momento en que la FESFUT reconsideró aceptar a dos de sus afiliados.