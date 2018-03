Tres tristes ingresos de Liga Mayor

Revisando los incompletos informes oficiales de las taquillas de los equipos del torneo Clausura 2017 , encontré tres saldos dignos de destacar. El primero de ellos fue en la fecha tres. El Dragón enfrentó al Sonsonate en el estadio Ramón Flores Berríos ante 109 aficionados, lo que dejó una taquilla de $1,388 que derivó en una entrada de $20 para el cuadro verdolaga luego de descontar los gastos de espectáculo.El segundo que me llamó la atención fue el del juego entre el UES y Dragón, de la fecha 4, que le dejó al equipo puma un ingreso de $338.Finalmente, está la taquilla del partido entre el vigente campeón nacional, Santa Tecla, y el Pasaquina, que dejó -$585.97 en las arcas del equipo periquito, tras deducir $1,965.58 a los $1,379.61 que dejaron los 224 aficionados presentes.Este no es un problema nuevo. Está claro que si la cosa continúa así, al menos estos equipos no podrán fijar sus esperanzas en la llegada del público para saldar los sueldos de los jugadores y será necesario tener un respaldo económico fuerte para no caer en deudas que afecten el rendimiento deportivo de los jugadores.Pienso además que esto no es una sorpresa, sino una confirmación de lo que fue el cierre del torneo anterior y la pretemporada. Las pregunta que me deja es ¿qué es lo que se está haciendo para transformar esta realidad?El fútbol es bonito, principal en esta sociedad, pero sin duda que debe replantearse, mejorarse y sanearse.