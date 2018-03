El FAS, un grande maltratado

Que el FAS tenga una administración pésima no solo le duele a sus aficionados, sino al fútbol salvadoreño. El equipo más ganador en este país pasa por horas bajas.Torneo a torneo, sobre todo en los Apertura, el ciclo se repite y la cabeza del equipo no da visos de cambios en su gestión, sino más bien agudiza su crisis económica que se ve reflejada en las gradas del Quiteño.El entusiasmo de su afición no merma, pero sí existe la incertidumbre en ella sobre si la historia un día será como antes, como cuando la convocatoria al estadio santaneco era el paseo más esperado del fin de semana.El problema no radica en la falta de títulos, sino en que aunque vuelva a ganar otro, la ansiada 18, la situación solo genere un espejismo y el bache de nuevo lo lleve a una crisis tal que lo impulsó a estar como referente de uno de los pasajes más oscuros del fútbol salvadoreño.El orgullo santaneco por el equipo de sus amores no es que haya muerto, más bien creció el rechazo a una administración que para hasta tres meses con tal de no pagar pretemporada, contrata extranjeros que llegan de último momento, compra boletos a la espera de cupos disponibles en los vuelos, reporta retrasos salariales cada tres meses y los ingresos en taquilla tienden a la baja.Que un grande como el FAS esté abandonado administrativamente no es para celebrarlo con fanatismo, sino para mirarlo con preocupación.El apoyo de sus seguidores no debe cesar ni tampoco el afán de exigir que se generen cambios administrativos importantes.