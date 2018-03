Dos duelos clave para los tigrillos

La complicada situación deportiva y económica del FAS no nació en los últimos meses. Viene de una serie de errores dirigenciales y deportivos que han traído al equipo a luchar por sobrevivir. En ese contexto, acumula 12 partidos sin victoria y afronta sus duelos ante el Alianza (hoy) y Águila con la necesidad de ganar para no quedarse relegado en la tabla.La llegada de Osvaldo Escudero a la dirección técnica dio un soplo nuevo luego de quedarse fuera de la fiesta de semis en 2016. Sin embargo, las carencias se notan y el mismo timonel es consciente de ello. Un inicio de trabajo tarde y un plantel limitado en muchos sectores. Además, la cuestión financiera del equipo no es la adecuada y eso lo sufrieron el torneo pasado.Por ello, en este Clausura 2017 no han tenido el rendimiento esperado. Esta noche enfrenta a un Alianza crecido y en la recámara está el Águila con quien disputará el clásico nacional el próximo sábado. Dos partidos que verán con lupa cada acción de los jugadores.Si bien ganando es como se saca una gran presión de encima, la verdadera apuesta es hacer una sólida estructura que permita al equipo hacerse fuerte en lo económico. Esto no es exclusivo del FAS sino de la mayoría de los equipos de la liga mayor, en donde la planificación y apoyo de empresas es vital para el sostenimiento. Eso va más allá de los duelos de ahora pero que debe proyectarse con mucha intensidad para que en un futuro pueda cosechar éxitos.Lo deportivo y dirigencial deben ir de la mano en todos los equipos. Ser fuertes en la tabla y también en proyección a futuro.