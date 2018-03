Carles Puyol y Raúl González Blanco hacen equipo

El exbarcelonista Carles Puyol y el exmadridista Raúl Gonazález, dos leyendas del fútbol que visitan Miami con motivo del clásico entre Real Madrid y Barcelona de este sábado, se unieron hoy para apoyar un programa solidario basado en el fútbol que se desarrolla en la Pequeña Habana de Miami.Antes del primer clásico de la pretemporada, que se disputará en el estadio Hard Rock de Miami, los antiguos rivales visitaron uno de los lugares donde se desarrolla el programa Up2Us Sports y se unieron a una sesión de fútbol con los participantes.Raúl y Puyol son miembros de la Laureus World Sports Academy, compuesta por más de 60 leyendas deportivas de todo el mundo que comparten su confianza en el poder positivo que tiene el deporte.Con la ayuda de Laureus, Up2Us Sports proporciona entrenadores específicamente capacitados para ayudar a los jóvenes a sacar lo mejor de sí mismos."Esta es mi segunda visita a un proyecto Laureus en los Estados Unidos y realmente me ha sorprendido hoy ver el trabajo que estos entrenadores están haciendo con los niños en Little Havana. Esa través de programas como estos que vemos cómo el deporte puede impactar para mejorar la vida de la gente", destacó Raúl."Con el clásico mañana, es genial estar aquí hoy con mi viejo rival y buen amigo Raúl. Hemos compartido algunos momentos inolvidables en el campo y es fantástico estar aquí ahora con Laureus y pasar algún tiempo con estos niños", dijo, por su parte, Puyol."Me ha impresionado cómo están usando el deporte para mejorar sus vidas y me gustaría agradecer a todos los entrenadores por su increíble compromiso", agregó la leyenda azulgrana.En Miami hay más de 150 entrenadores de Up2Us Sports que preparan a 6.800 jóvenes y específicamente en el área de la Pequeña Habana, el corazón de la comunidad cubana, los programas se enfocan en el logro académico y la responsabilidad personal como un camino para salir de la pobreza.Los miembros de la Academia Laureus ofrecen su tiempo para apoyar el trabajo de Laureus Sport for Good, que utiliza el poder del deporte para acabar con la violencia, la discriminación y las desventajas, demostrando que el deporte puede cambiar el mundo.