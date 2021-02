VIDEO | Bad Bunny apareció en Elimination Chamber y golpeó a The Miz

Bad Bunny, vigente campeón 24/7 de la WWE, apareció en Elimination Chamber y tuvo un encontrón con The Miz. El vigente portador del maletín Money In The Bank empujó al cantante; sin embargo, el ‘Conejo’ lo abofeteó. Cuando el excampeón mundial de la WWE quiso responder, apareció otro luchador para defender al artista urbano.

El cantante se convirtió hace unas semanas en el campeón 24/7 de la WWE. Este cinturón puede ser ganado en cualquier lugar del mundo, solo es necesario tener un árbitro al costado.

Es por ello que Bad Bunny se hizo presente en Elimination Chamber, con la intención de estar atento y defender su cinturón. En Royal Rumble, The Miz le propuso cantar una canción; sin embargo, el artista urbano se negó.

En los bastidores de Elimination Chamber, ambos se encontraron y tuvieron una discusión. Esto terminó con Bad Bunny abofeteando a The Miz.