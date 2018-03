Suzy Cortez lanzó nueva campaña denominada: #RenovaMessi

O @fcbarcelona precisa do melhor jogador do mundo, então sendo assim , estou lançando a campanha #RenovaMessi ?????? #FCBarcelona #Messi #Blaugrana #SuzyCortez #MissBumbum #Football Una publicación compartida de Suzy Cortez (@suzycortezoficial) el 10 de Feb de 2017 a la(s) 1:01 PST

Agora bola ? pra frente e que comece a temporada 16/17 para o meu @fcbarcelona e em breve uma mega surpresa sexy, Euzinha com a nova camisa, vocês vão gostar. rsrsrs... #fcb #suzycortez #fcbarcelona #musablaugrana #forçabarça ????????? LINDA PINTURA CORPORAL Una publicación compartida de Suzy Cortez (@suzycortezoficial) el 30 de Jun de 2016 a la(s) 8:01 PDT

???????? #Hollywood ???? Big New's in 2017.?? #suzycortez ?? A post shared by Suzy Cortez (@suzycortezoficial) on Jan 30, 2017 at 8:07pm PST

Captions aren't necessary when your warlocks win at life ?? Happy Saturday babes ???? shot by @studiowanessatruglio #missbuttuniverse #musaolimpiadasrio2016 #model A post shared by Suzy Cortez (@suzycortezoficial) on Jul 9, 2016 at 6:28am PDT

La modelo brasileña Suzy Cortez es la fans más sexy de Lionel Messi y ella teme que el astro argentino no renueve contrato con el Barcelona.Por eso la ex miss Bumbum aprovecha su cuenta de Instagram para reimpulsar la campaña #RenovaMessi, con la que busca convencer al delantero para que no deje al club catalán.Su "campaña" consiste en subir fotografías en las cuales muestra su enorme obsesión por "la Pulga" y con sugerentes fotos le pide que no se vaya del Barcelona.En las imágenes la modelo se muestra portando un cartel alusivo a Messi, acompañada de una bufanda y una gorra del equipo catalán:Pero no es la primera vez que que la modelo demuestra en público su amor por Messi. Anteriormente ya lo habia hecho colocando pintura en su cuerpo, formando la playera del Barcelona:Si alguien te pidiera que no te vayas de esta manera, ¿al menos no te lo pensarías?