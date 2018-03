Sexi presentadora venezolana paga apuesta por culpa de Messi

La sexi Jeinny Lizarazo está en problemas y todo es por culpa de Lionel Messi y su gol en el último minuto durante el clásico que el Barcelona ganó 2-3 en el Santiago Bernabéu.

La presentadora web del diario AS tuvo que saltar de un avión en paracaidas, tal como lo prometió si los merengues perdían.

La cuenta @US_diarioas compartió el video del salto y Lizarazo mostró su valentía y sus atributos, que pese al fuerte viento resistieron la prueba:



Clásico #pink #realgirls ???? Una publicación compartida de Jeinnylizarazo (@jeinnylizarazo) el 13 de Abr de 2017 a la(s) 12:07 PDT

#blue #dress Una publicación compartida de Jeinnylizarazo (@jeinnylizarazo) el 25 de Ene de 2017 a la(s) 7:29 PST

Animo #RealMadrid sígueme en mis redes prepara debate de hoy con el hincha Pedro Galvan snapchat/ Facebook/ Periscope /twitter y Instagram como @jeinnylizarazo ????? Una publicación compartida de Jeinnylizarazo (@jeinnylizarazo) el 25 de Ene de 2017 a la(s) 4:46 PST

#herewego #steelers ???? #nflplayoffs #NFL #steelerbabes Una publicación compartida de Jeinnylizarazo (@jeinnylizarazo) el 20 de Ene de 2017 a la(s) 2:00 PST

#RealMadrid #Lideres #zidane #copadelrey #rma #realgirls Una publicación compartida de Jeinnylizarazo (@jeinnylizarazo) el 4 de Ene de 2017 a la(s) 9:27 PST

Todavía no dice si la hermosa presentadora aprendió la lección y no volverá a apostar. Lo que si está claro es que Lizarazo es una fiel fanática no solo de su Real Madrid, sino también de los Steelers de Pittsburg de la NFL.Acá te dejamos algunas de sus mejores fotos: