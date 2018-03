Revista argentina rememora actuación de Ricardo Guevara Mora en Mundial de 1982

No fue el único en la cancha, pero sí uno de los más perjudicados tras la goleada por 10-1 ante Hungría que sufrió El Salvador en la Copa del Mundo de 1982.Se trata de Ricardo Guevara Mora, portero que para aquel entonces tenía 20 años y que sufrió toda clase de ataques en su regreso al país.“Apenas bajé del avión ya tenía la mirada de la gente encima. Llegué a Migración y me rompieron la maleta, me hicieron un montón de cosas”, recordó el arquero, de acuerdo a una nota publicada por la web "Un Caño".Mora también contó que le apedrearon la casa y lo agredieron en la calle. Lo peor ocurrió cuando manejaba su auto, comenta "Un Caño", ya que lo interceptaron y lo balearon. “Fueron 22 impactos y no me tocó ninguno. Sólo puedo decir que fue un milagro”, contó.Su carrera tuvo que seguir lejos del país y se fue a jugar a la Liga española, en el Real Murcia, y después en los Estados Unidos hasta que regresó a El Salvador y después a Guatemala.Puso fin a su dilatada trayectoria a los 42 años, en el 2003, y recuerda que nunca más volvió a padecer tal castigo de 10 anotaciones en su propia red.