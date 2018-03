Revelaron los nominados a los “Oscars 2017”

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer las candidaturas para las 24 estatuillas en la próxima edición de los premios Oscar y el nostálgico musical "La La Land", dirigido por Damian Chazelle y protagonizado por Emma Stone y Ryan Gosling, parte como favorito.La tierna carta de amor a los musicales "La La Land" empató el récord de "Titanic" y "All About Eve" el martes al recibir 14 nominaciones a los premios Oscar.“La La Land” suena con fuerza por delante de “Moonlight” y “La llegada”. Desde su estreno en el Festival de Cine de Venecia, la cinta ha arrasado tanto en los Golden Globes (7) como en los Critics Choice Awards.fue postulada a mejor película y le mereció candidaturas a sus astros Emma Stone y Ryan Gosling y su guionista y director de 32 años, Damien Chazelle.Las otras aspirantes a mejor película son: "Moonlight", "Arrival", "Manchester by the Sea", "Hell or High Water", "Lion", "Fences", "Hidden Figures" y "Hacksaw Ridge".Tras dos años de furor por unos "OscarsTanBlancos (OscarsSoWhite), la Academia presentó una lista mucho más diversa de nominados, encabezada por el luminoso retrato de Barry Jenkins sobre el paso a la adultez "Moonlight", "Fences" de Denzel Washington y "Hidden Figures" de Theodore Melfi.

El director de cinematografía mexicano Rodrigo Prieto fue postulado por su trabajo para "Silence" y el dramaturgo y músico Lin-Manuel Miranda, de origen puertorriqueño, a mejor canción por "How Far I'll Go" de la cinta animada "Moana".Las nominaciones comenzaron a anunciarse este martes. Los candidatos a mejor actor son Casey Affleck por "Manchester by the Sea"; Andrew Garfield, por "Hacksaw Ridge"; Ryan Gosling por "La La Land", Viggo Mortensen por "Captain Fantastic" y Denzel Washington por "Fences". Los de mejor actor de reparto: Mahershala Ali por "Moonlight", Jeff Bridges por "Hell or High Water", Lucas Hedges por "Manchester by the Sea", Dev Patel por "Lion" y Michael Shannon por "Nocturnal Animals".

La llegadaFencesHasta el último hombreComancheríaFiguras ocultasLa ciudad de las estrellas (La La Land)LionManchester frente al marMoonlightCasey Affleck por Manchester frente al marAndrew Garfied por Hasta el último hombreRyan Gosling por La La LandViggo Mortensen por Captain FantasticDenzel Washington por FencesIsabelle Huppert por ElleRuth Negga por LovingNatalie Portman por JackieEmma Stone por La La LandMeryl Streep por Florence Foster JenkinsDamien Chazelle por La La LandMel Gibson por Hasta el último hombreBarry Jenkins por MoonlightKenneth Lonergan por Manchester frente al marDenis Villeneuve por La llegada20th Century WomenComancheríaLa La LandLangostaManchester frente al marLa llegadaFencesFiguras ocultasLionMoonlight