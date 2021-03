Ratchet and Clank es gratis para PS4 y PS5 todo marzo

Ratchet and Clank, el videojuego exclusivo de PlayStation que se lanzó en 2016, está gratuito durante el mes de marzo gracias a la campaña Play at Home, iniciativa de Sony que busca incentivar al público a jugar videojuegos y quedarse en casa.

Como se recuerda, en 2020 Sony regaló títulos como Uncharted: The Nathan Drake Collection y Journey para los usuarios de PS4. Ahora la iniciativa Play at Home está de vuelta hasta junio próximo.

La promoción de Ratchet and Clank está habilitada para los usuarios de PlayStation 4 y PlayStation 5 desde el pasado 1 de marzo y estará disponible hasta el próximo 31 del mismo mes. Si estás interesado, puedes ingresar a la web de PlayStation, ingresar tu cuenta y reclamar el juego de manera gratuita.

También puedes ingresar a la tienda desde la misma consola PlayStation 4 y PlayStation 5 y buscar el logo Play at Home, allí reclamas Ratchet and Clank.

Cabe resaltar que no requiere que cuentes con la suscripción PS Plus para canjear el juego y una vez que agregues el título a tu biblioteca, te lo quedarás para siempre, así como pasó con Uncharted: The Nathan Drake Collection.

DATO:

Ratchet and Clank es un videojuego aventuras desarrollado por Insomniac Games en 2016 y es protagonizado por Ratched, un Lombax, y su fiel compañero robótico Clank. Se trata de una adaptación del juego del mismo título que vio la luz en 2002 para la PlayStation 2. A su vez, hay nuevas zonas y mejoras de jugabilidad respecto a su versión de PS2.