Playboy chilena reta a Lionel Messi y Argentina

Daniella Chavéz es una playboy muy reconocida a nivel mundial por sus picantes posados en redes sociales. Y como este jueves chocan las selecciones de Chile y Argentina en las eliminatorias mundialistas sudamericanas, ella no perdió la oportunidad para lanzar un provocativo mensaje para Lionel Messi y compañía.Chávez calentó el juego con unas polémicas declaraciones dirigidas a Messi, las cuales han sido retomadas por toda la prensa a nivel mundial."Ya esperando el juego Argentina vs Chile con tantas bajas de Chile. Es la oportunidad para que Messi no arrugue y nos puedan ganar", escribió.El mensaje fue destacado en la portada del Diario Deportivo Olé, medio que le recordó una frase que dijó el año pasado: "Los argentinos dicen que compramos la copa (América) que ganamos. ¿Entonces Higuaín se vendió y por eso erró el penal? ¿Messi se vendió y por eso jugó mal? Para mí, ni Maradona, ni Messi. Julio Grondona fue el mejor de Argentina, ganó más copas internacionales que los dos juntos ¿o no? He recibido muchos insultos de argentinos y no es mi culpa que no sepan patear penales y que Messi juegue con pañales las finales".Y siguió calentando el partido con más tuits y fotos provocativas:Daniela ahora reside en México, donde se ha vuelto una modelo muy popular y demandada.Solo en Instagram ya suma más de 2 millones de seguidores, a quienes deleita con este tipo de fotos: