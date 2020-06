PlayStation 5: "Lo mismo, pero con gráficos mejorados", el veredicto de los expertos sobre la nueva PS5

Sony ofreció un primer vistazo al diseño de su próxima consola, así como a algunos de los videojuegos que incluirá.

En relación a su aspecto, la PlayStation 5 cuenta con un centro negro rodeado de bordes blancos curvos y un brillo azul.

Y entre los anuncios de los juegos destacados, la consola ofrecerá dos actualizaciones de los títulos más vendidos de la PS4: Spider-Man: Miles Morales y Horizon: Forbidden West.

Está previsto que el nuevo producto de Sony salga a la venta junto a su rival la Xbox Series X de Microsoft antes de fin de año.

Pero ¿qué opinan los expertos de la PlayStation 5?

"Si bien todavía hay muchas preguntas sin respuesta sobre la PS5, como por ejemplo el precio y la fecha de lanzamiento, creo que Sony hizo exactamente lo que necesitaba con este evento de presentación", comentó Laura Kate Dale, crítica independiente de videojuegos.

"Mostró una hora de juegos, mezclando secuelas de títulos populares y nuevas franquicias".

"La gente en Twitter está muy dividida sobre si les gusta o no el aspecto de la consola, pero en general Sony pasó una hora entusiasmando a la gente".

Muchas personas comentaron en las redes sociales que la consola parecía un "rúter wifi".

Durante la presentación, mostraron más de una veintena de juegos nuevos que incluyeron un pantallazo de Gran Turismo 7 de Sony y de Resident Evil 8, de Capcom.

Aunque no se aclaró qué títulos eran exclusivos de PS5 y cuáles no.

La PlayStation 5 saldrá a la venta a finales de este año, siete años después de la PS4.

Además de poder ofrecer imágenes mejoradas, la PS5 también tiene un disco duro que permitirá reducir radicalmente los tiempos de carga.

Antes del evento del jueves por la noche, una fuente de la industria dijo que había dos cosas por las que estaba más entusiasmado.

"El primero es el nuevo control: los disparadores adaptativos ofrecen una retroalimentación más profunda y significativa para el juego", explicó Robert Karp, director de desarrollo de la compañía británica Codemasters.

"La otra es la carga superrápida. Con la PS5, esperar para jugar es cosa del pasado".

El nuevo juego de Spider-Man es una continuación del de acción y aventura de 2018 basado en el superhéroe de Marvel.

Pero esta vez el protagonista parece ser el adolescente afrolatino Miles Morales en lugar de Peter Parker.

El breve avance lo mostró peleando y desplazándose con su tela de araña por Nueva York, mostrando efectos de partículas de nieve y electricidad que no hubieran sido posibles con tanto detalle en la PS4.

Tras el anuncio, el director de Sony, Simon Rutter, le dijo al diario Telegraph que no era un estreno sino una "expansión y mejora del juego anterior".

Pero Spider-Man no es el único que regresa de la mano de la PS5. El personaje de la heroína Aloy está de vuelta en la nueva versión de Horizon: Zero Dawn.

Otros que regresan: el Agent 47 en Hitman III; Ratchet and Clank: Rift Apart; Soulstorm en Oddworld; y Sackboy en A Big Adventure.

También hay varios títulos nuevos que resaltan a las mujeres como protagonistas, como en Project Athia, Pragmata y Returnal.

"Lo que encontré particularmente genial fue el impulso a la nueva IP", dijo la presentadora de juegos Shay Thompson a la BBC.

En el mundo de los videojuegos, IP es la sigla en inglés de Propiedad Intelectual y se suele referir a la creación de juegos nuevos y originales.

"Muchos de los protagonistas presentados son mujeres o niñas, lo cual era un gran problema. Hubiera sido un sueño imposible hace diez años", añadió.

Sin embargo, Sony no mencionó ningún juego de realidad virtual ni una versión para PlayStation 5 de The Last of Us 2.

