Nuevas imágenes de “Star Wars: The Last Jedi” calientan la espera

A 139 días del estreno de "Star Wars: The Last Jedi", este viernes se han conocido algunas imágenes de esta nueva entrega de la saga, en las que aparecen, el líder supremo de la Primera orden, Snoke (Andy Serkis); Luke Skywalker (Mark Hamill) o el malvado guerrero Kylo Ren (Adam Driver).Las fotografías fueron publicadas en la cuenta de Twitter Star Wars Stuff, donde también se puede conocer el aspecto que tendrán en "The Last Jedi" Finn (John Boyega), uno de los miembros de la resistencia; la capitana Phasma (Gwendoline Christie), o la enigmática heroína Rey (Daisy Ridley). Pero, sobre todo, se desvela el aspecto real de Snoke, a quien hasta ahora solo se había visto un holograma gigante.De esta manera se calienta la espera de los fans ante el estreno el próximo 15 de diciembre en Estados Unidos del episodio VIII de la saga concebida por George Lucas, después de que el pasado 14 de abril se estrenara un inquietante y oscuro tráiler de esta nueva entrega que ha superado los 37 millones de visionados en Youtube."The Last Jedi", título que se dio a conocer a comienzos de año, está dirigida y escrita por Rian Johnson y contiene la última interpretación de Carrie Fisher (Leia), que falleció en diciembre del año pasado.El film, que continuará la trama de "Star Wars: The Force Awakens", contará en el reparto con Ridley, Boyega y óscar Isaac (el piloto Poe Dameron), presentes en el séptimo episodio, y dará la bienvenida a nuevos actores como el puertorriqueño Benicio del Toro, Laura Dern y Kelly Marie Tran.