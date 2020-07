Novato entra por diversión a torneo oficial de Free Fire y gana mil dólares

Yovani 'VIT YOVANI' Gómez, un mexicano de 19 años, ganó el torneo abierto Reyes Free Fire, un certamen oficial del 'Battle Royale' para móviles en el que compitió por diversión y se embolsó 1.000 dólares.



"Entré sólo para divertirme y para conocer el nivel. Al inicio me sentí intimidado porque había jugadores muy buenos y de clanes conocidos, yo nunca me había medido con jugadores de esa calidad, conforme avanzamos me sentí más confiado, fue cuando pensé que podía ganar", comentó este sábado a Efe.



La desarrolladora de Free Fire, Garena organizó durante el confinamiento por la COVID-19 un torneo amateur llamado Reyes, en el que por 10 semanas países como Colombia, Argentina, Perú, Chile, Ecuador, Estados Unidos y México definieron a su mejor jugador.



"Fue mi primer torneo. Al día juego entre cuatro y cinco horas. Lo más atractivo del videojuego es que juego con mis amigos, platico con ellos, es una forma de pasar el tiempo rápido y no aburrirte", agregó Gómez.



El gamer, que entró a Reyes por consejo de sus amigos quienes le dijeron que tenía potencial para ganarlo, aún no sabe lo que hará con sus 1.000 dólares, pero tiene planes de invertirlo.



"Ahora pienso que podría medirme con jugadores más competitivos y entrar en algún clan bueno, o meterme de lleno a la competitividad en el juego. Si se diera la oportunidad de entrar a algún equipo de eSports, la tomaría, pero al momento ninguno me ha buscado", explicó.



VIT YOVANI planea dar el paso al competitivo profesional latinoamericano de Free Fire, que se reactivará este sábado con la BOOYAH! League, en la cual 12 escuadras disputarán una bolsa de 10.000 dólares.



"Me parece atractiva la idea de jugar Free Fire y que me paguen por ello, es algo que me gusta mucho, es lo más importante en mi vida después de respirar", mencionó.



A parte de interesarse por entrar a los deportes electrónicos, Yovani espera iniciar próximamente su carrera como streamer y emular a su ídolo, el venezolano Donato 'TheDonato' Muñoz.



"Donato es mi jugador y streamer favorito de Free Fire. Él, en lo que le apuntas, te levantó la mira y ya estás muerto; Donato lo hace ver rápido y fácil", concluyó.