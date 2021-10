Netflix tuvo que editar el número telefónico que aparece en "El Juego del Calamar"

Netflix El juego del calamar esta en camino de convertirse en el programa más visto de Netflix en todo el mundo.

La plataforma de televisión por streaming anunció que va a editar el número telefónico que aparece en la popular serie surcoreana El juego del calamar.

En la historia, las personas que quieran hacer parte del juego deben llamar a un número telefónico que aparece en una extraña tarjeta personal.

Pero después de que una mujer se comunicó con la productora de la serie quejándose de la enorme cantidad de llamadas que recibía al día preguntando por el juego, la compañía tomó la decisión.

Lo cierto es que la serie El juego del calamar se ha convertido en una de las series más vista de la plataforma.

Pero la mujer, que trabaja como empresaria en la zona de Seongju, en el sureste de Corea del Sur, le dijo a varios medios locales que recibe a diario miles de mensajes de texto y llamadas hasta un punto "que no puede seguir con su vida diaria de forma normal".

"Este es un número que he estado usando durante más de diez años, así que estoy bastante desconcertada. Hay más de 4.000 números que tuve que borrar de mi teléfono", le dijo al diario Money Today.

"Al principio no sabía por qué, pero mi amigo me dijo que mi número salió en El juego del calamar y ahí fue cuando me di cuenta".

También hay reportes que rechazó una oferta de compensación de US$4.178.

Netflix La serie consiste en personas con grandes deudas y problemas de efectivo realizar juegos para niños en los que el precio del fracaso es la muerte.

Netfliz no hizo ningún comentario sobre la compensación, pero ha pedido que las personas que ven la serie que no llamen al número telefónico que aparece en la serie.

"Junto con la productora, estamos trabajando para resolver este asunto, incluida la edición de escenas con números de teléfono cuando sea necesario", dijo Netflix el miércoles.

La serie se estrenó en la plataforma el pasado 17 de septiembre y se ha convertido en la serie más vista en 90 países en apenas 10 días.

Como lo señalan los periodista de la BBC Waiyee Yip y William Lee, si bien el género del programa no es nuevo, sus sorprendentes imágenes, sus personajes identificables y su inquietante estudio de la naturaleza humana han logrado conectarse con las audiencias del mundo.

