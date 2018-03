Musas del deporte de la televisión salvadoreña

El mundo del deporte no sería lo mismo sin la grata influencia de las mujeres. La presentación de sus noticias, tampoco.

Por eso, este día, EL GRÁFICO te presenta un top de fotografías de las guapas profesionales que a través de la pantalla chica nos mantienen informados.

Agradecemos a Instagram y Twitter que nos permiten trasladarte todos estos ángulos:

La primera de estas chicas es Diana Calderón, de canal 19, quien sin duda está identificada con el fútbol. Calderón se muestra así en esta red social.





I'm so excited for all of the good things to come!!!! ?? pic.twitter.com/RLcSdVCtfG