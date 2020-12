Los videojuegos más esperados para diciembre

En este año atípico, con pandemia y confinamiento, las distracciones que un niño, adolescente o incluso adulto joven tiene, son los videojuegos. Hace un par de semanas se dio el lanzamiento de las últimas versiones modernas de las consolas más famosas de videojuego como Xbox y PlayStation. Estamos hablando específicamente del Xbox Series X y el PS5. Junto con el estreno de estas consolas, también se han anunciado juegos interesantes y entretenidos para este mes de diciembre.

Entre los juegos mas destacados iniciamos con “Chronos: Before the Ashes”, disponible para PC, PS4, Xbox One y Switch. Es la precuela de Remnant, el título de acción y rol de THQ Nordic. En esta ocasión, nosotros seremos los héroes: tendremos que lanzarnos de cabeza a la aventura y el peligro para salvar nuestro hogar de un antiguo mal. Somos, en definitiva, el elegido: el que tendrá que sumergirse en un laberinto misterioso lleno de criaturas temibles y místicas, mientras resolvemos desafiantes rompecabezas para seguir avanzando.

“Empire of the Sin” es un videojuego de gestión, estrategia y acción para consolas y PC que nos llevará a la Chicago de la ley seca de los años 20 para construir su imperio criminal, seleccionando uno de los 14 jefes de la mafia reales y ficticios, como Al Capone, Stephanie St. Clair y Goldie Garneau. Habrá que reunir a una banda de secuaces que ayude a negociar, a extorsionar y a combatir por turnos para lograrlo. Disponible también para Xbox One, PS4 y Switch.

“Twin Mirror” es un nuevo videojuego con especial énfasis en el misterio y lo narrativo de los creadores de Life is Strange. En este juego, verdad, dualidad y polaridad se convertirán en una constante, mientras tomamos decisiones en una historia que nos contará el viaje de Sam, un hombre que regresa a casa, específicamente a un pequeño pueblo de West Virginia, para asistir al funeral de su mejor amigo. Twin Mirror es una de las producciones europeas con las que la japonesa Bandai Namco quiere acercarse a un nuevo tipo de juegos que hasta el momento le eran totalmente ajenos. Disponible para PC, PS4 y Xbox One.

“Inmortals Fenix Rising”, de los creadores de Assassin’s Creed, es un videojuego de acción y aventura de mundo abierto que nos narrará las andanzas de un olvidado héroe que tendrá que salvar a los dioses de la mitología griega. Disponible para PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series y Nintendo Switch

“FIFA 21” Si bien, el histórico juego para los amantes del fútbol ya salió hace un par de meses, en estos días se puso a disposición las actualizaciones para los usuarios de las nuevas consolas de Xbox Series y PS5 sin un coste adicional. Ha sido una de las características más bien recibidas de la nueva entrega. Entre las mejoras next-gen, Electronic Arts promete tiempos de carga más rápidos, así como gráficos, sonidos y animaciones mejoradas.

“Call of the Sea” Esta colorista aventura narrativa ambientada en los años 30 en el Pacífico Sur, fue uno de los títulos destacados del programa Inside Xbox, celebrado hace unos meses. Se trata del primer juego del estudio con sede en Madrid, Out of Blue. La directora del juego, Tatiana Delgado, afirma que Call of the Sea ha recibido inspiración de títulos como el aclamado Firewatch. Disponible para PC, Xbox One y Xbox Series

“Doom Eternal” es una oda a la velocidad, el gore y el heavy metal. La nueva entrega llegó el pasado mes de marzo a PC y consolas de sobremesa. Ahora es el turno de Nintendo Switch. Es uno de los grandes éxitos del año y lo demuestra el hecho de que está nominado a mejor juego del 2020 en los Game Awards. Esta nueva edición comprime toda su espectacularidad gráfica para que quepa dentro de la consola de Nintendo.

“Cyber Punk 2077” abandona la ambientación de fantasía épica de The Witcher para trasladar al jugador a la ciudad futurista de Night City. Este mundo distópico nace de un juego de rol clásico, de los de lápiz, papel y dados, creado por el diseñador estadounidense Mike Pondsmith y publicado en 1988. El juego también se podrá jugar desde el primer día en las nuevas Xbox Series X|S y PlayStation 5 gracias a la retrocompatibilidad, aunque el verdadero potencial de estas versiones no se verá hasta más adelante, cuando CD Projekt publique una actualización que sacará partido de las nuevas consolas y que está prevista para 2021.