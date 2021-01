Los principales lanzamientos de videojuegos de enero

2021 ya está aquí y el calendario en cuanto a estrenos de videojuegos se reinicia. Para todos los gamers, hemos recopilado los principales lanzamientos de enero, en los que se destaca el debut de Hitman 3 y The Medium, ambos títulos llegan a las consolas de nueva generación y PC.

Asimismo, en la parte superior de la nota encontrarás una galería con los juegos y detalles precisos.

Los lanzamientos más destacados de enero 2021

Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest: 7 de enero. (Nintendo Switch)

Scott Pilgrim vs. The World: The Game - Complete Edition: 14 de enero. (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, Nintendo Switch, PC y Stadia)

Hitman 3: 20 de enero. (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, Nintendo Switch, PC y Stadia)

Cyber Shadow: 26 de enero. (PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC)

Stronghold Warlords: 26 de enero. (PC)

The Medium: 20 de enero (Xbox Series S/X y PC)

Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy: 29 de enero (PS4, PS5, Nintendo Switch y PC)

Gods Will Fall: 29 de enero (PS4, Xbox One y PC)

Juegos gratuitos para usuarios de PlayStation Plus

Shadow of the Tomb Raider y Greedfall son los dos videojuegos que se podrán jugar de manera gratuita en PS4. En PS5, por otro lado, estará disponible Maneater, un juego en el que controlaremos a un tiburón dispuesto sobrevivir a los ataques de los humanos con toda su fuerza.

Los tres juegos estarán en PS Plus hasta el 1 de febrero.