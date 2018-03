Los mejores anuncios del Superbowl 2017

SAN SALVADOR. No todo significó Tom Brady, Patriots y comida en la noche delSuperbowl. Los anuncios siempre son parte de esta fiesta deportiva estadounidense y acá recopilamos algunos de los mejores comerciales que salieron en la televisión. ¿Con cuál te quedás?Ver a Negan (The Walking Dead) como el rey Arturo es lo primero que llama la atención de este impresionante y épico comercial. Quizás este no sea el mejor juego para celulares pero tiene una gran publicidad.La súper estrella del cine de acción Arnold Schwarzenegger nos enseña a ser un héroe en este comercial de este juego para Android y IOS. Famosas frases como "Hasta la vista, Baby" también aparecen en este comercial.No es un comercial como tal, pero ya que todos somos fanáticos (o al menos la mayoría) de esta serie, el avance de la segunda temporada para octubre deja a todos con ganas de más.La marca de automoviles optó por lo emotivo con su spot publicitario en el que logran reunir a varios militares con sus familias gracias a la tecnología.La nueva consola de Nintendo que verá la luz en junio también se aventuró con un espacio en el Super Bowl.PeroAcá te dejamos el enlace con todos los anuncios: https://www.youtube.com/user/adblitz