Los invitados a la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio

Muchas gracias a todos por los mensajes ��

Caen 33, pero sigo con ambición y fuerzas para rato.

Thanks everyone for your messages. ��

33 already, but still full of strengh and ambition.@PilarRubio_ #SergioJr #Marco #Alejandro#EspírituJoven #LosAñosPasanLaIlusiónSigueIntacta pic.twitter.com/6vA8wHSzoX