Los Avengers llegan a las consolas

Hicieron su aparición en el cine con éxito, convirtiendo la última película de la saga en un hito mundial y además en la más taquillera de toda la historia. Ahora, el grupo de héroes de Marvel da el gran salto a las consolas con un título que promete sorprender a los fanáticos y también a los gamers.



Marvel’s Avengers, el nuevo videojuego basado en la popular franquicia de Los Vengadores, se estrena el próximo 4 de septiembre para la PS4, Xbox One y PC. Sin embargo, el título desarrollado por el estudio Crystal Dynamics también estará disponible para las futuras PlayStation 5 y Xbox Series X, las consolas de nueva generación, todavía en una fecha por confirmar.



Pero, ¿qué tanto se diferenciarán sus versiones? Desde el blog de PlayStation, Gary Snethen, director de tecnología de Crystal Dynamics, adelantó que gracias a la tecnología de la PS5 podrán “aumentar la resolución de textura, impulsar un mayor nivel de detalle más lejos del reproductor, mejorar nuestra oclusión ambiental y mejorar nuestro filtrado anisotrópico”.



Es decir, la calidad gráfica del videojuego se incrementará considerablemente, respecto a la versión de PS4. Y esto como sería lógico tomando en cuenta la gran campaña de las últimas semanas por promover la nueva consola de Sony, que estará en venta a finales de este año.



“Marvel’s Avengers ofrecerá un modo gráfico mejorado en PS5″, dice el ejecutivo de Crystal Dynamic. “El videojuego presentará un modo de alta velocidad de cuadros en PS5, el cual apunta a 60 FPS con resolución dinámica 4K”.



A su vez, se confirmó que las personas que adquieran Marvel’s Avengers en PS4 recibirán una copia del juego para la PlayStation 5 de manera gratuita. A su vez, se destaca que dicho título estará disponible desde el día de lanzamiento de la esperada PS5.



Un punto a favor para quienes quieren hacerse de la consola este mismo año, tomando en cuenta que este será uno de los últimos grandes lanzamientos del PS4, al que sin embargo todavía le quedan muchos años que dar por delante.



Características



Se sabe que Marvel’s Avengers será un título en tercera persona y de juego cooperativo que nos permitirá ponernos en los pies de uno de los cinco vengadores iniciales: Hulk, Capitán América, Iron Man, Viuda Negra o Thor.



De esta forma, podremos jugar la historia junto a nuestros amigos o de manera independiente. Hasta el momento no se sabe si habrá juego cruzado entre plataformas. A su vez, Marvel’s Avengers contará con una historia completamente nueva.



Para la mala noticia de los aficionados de las películas de Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), Marvel’s Avengers no contará con la participación de los actores reales de las pasadas Avengers: Infinity War o Avengers: Endgame, tales como Robert Downey Jr. (Iron Man), Chris Hemsworth (Thor) o Chris Evans (Capitán América).



Y eso se notó desde el lanzamiento del avance en redes sociales. Pese a leves parecidos en los personajes, y una notable inspiración en los actores de las cintas, no hablamos de las mismas caracterizaciones. Sin embargo esto no quita que sea un tremendo lanzamiento.

TRAILER: