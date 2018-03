Laura Bariatti, la fisioterapeuta que tiene locos a los futbolistas en Guatemala

Ya preparada en cancha ???????? A post shared by Laura Bariatti (Babyfit) (@laurabariatti) on Feb 11, 2017 at 9:35pm PST

Los jugadores la quieren, el Suchitepéquez ya hizo los trámites para inscribirla, pero la Liga Nacional de Guatemala le cierra las puertas. Ella es Laura Bariatti, la fisioterapetura que está causando sensación y polémica en el fútbol chapín.Bariatti llegó este año al Suchitepéquez chapín y aunque es una profesional en la fisioterapia, durante los entrenos y partidos comenzó a llamar la atención por su belleza.“Desde que llegué me han tratado muy bien, esta es la primera vez que trabajo fuera de mi país y me han mostrado mucho cariño y respeto. Lo poco que conozco de este país me ha gustado mucho”, cuenta la venezolana a los medios guatemaltecos.Claro, no encuentra ningún jugador que no quiera ser atendido por ella. Su popularidad ha crecido como la espuma y hasta parece ser que los aficionados asisten al estadio atraídos por su belleza, pero la polémica también le ronda.Sucede que el Suchitepéquez no ha podido inscribirla ante la Liga Nacional. Intentó hacerlo como utilera, pero ese puesto le fue negado porque la Liga consideró que "consideramos que es una actividad para una dama" y aclaró que si la quieren inscribir como fisioterapeuta, ella tendrá que "presentar un título y diploma".Parece ser que hasta hoy las credenciales que ella ha presentado no son suficientes.Por ello Bariatti no podrá ingresar a las canchas de la primera división guatemalteca, pero sí podrá seguir trabajando con el Suchi en los entrenamientos. Vaya ojo que tienen en el fútbol de Guatemala para contratar a su personal.Aquí te dejamos más fotos de la bella Laura.