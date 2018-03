Las impactantes fotos de Messi y Antonela en su luna de miel

Honeymoon?? Una publicación compartida de AntoRoccuzzo88 (@antoroccuzzo88) el 8 de Jul de 2017 a la(s) 11:47 PDT

El regalo mas hermoso que nos dio la vida?? Todo por ustedes hermosos !!! ?????? Amor eterno?????????????? Una publicación compartida de AntoRoccuzzo88 (@antoroccuzzo88) el 6 de Jul de 2017 a la(s) 5:36 PDT

La familia Messi se encuentra de fiesta en Antigua y Barbuda, una de esas islas paradisíacas del Caribe. Y pese a los primeros días de hermetismo, la pareja del crack argentino compartió el fin de semana sus primeras imágenes juntos en redes sociales.Fue la esposa de Lionel Messi, Antonela, la que usó su cuenta de Instagram para mostrar a los recién casados en un atardecer en la playa:Antes, Antonella Rocuzzo, ahora la "señora de Messi", compartió también una foto de sus retoños:Aún así, esto no evitó que el diario británico The Sun sacara este lunes unas nuevas imágenes de la pareja, jugando en las costas de Barbuda.A ambos se les ve felices, mientras Antonella lanza arena a un Lionel Messi que ingresa a las aguas, en lo que son sus últimos días de vacaciones, pues debe incorporarse a la pretemporada culé en breve.Pero no viajaron solos. En las fotos de The Sun también se observa al delantero charrúa Luis Suárez y su esposa, Sofía, quienes aprovecharon a vacacionar con el matrimonio argentino.Y como era de esperarse, la belleza de Antonella también llamó la atención de sus fans.