Las críticas a Messi por el beso a Antonella

El beso que Lionel Messi dio a Antonela Roccuzzo al finalizar la ceremonia generó una ola de comentarios en el que ponen en tela de juicio las habilidades del argentino en el amor.Antonella y Messi mantienen una relación desde 2009 y el beso no le pareció a los cibernautas que no perdonaron a “La Pulga” y calificaron su accción como "torpe" tras filtrarse las primeras imágenes de la boda de anoche en el City Center de Rosario Argentina.Otros aprovecharon para hacer la comparación entre la habilidad de Messi y Cristiano Ronaldo para besar.

Pic 1 how normal people kiss Pic 2 how messi kisses pic.twitter.com/pPWAViyMfK

Messi can do every thing with a football, but can't kiss a girl lmao https://t.co/tfHWzwYuzj