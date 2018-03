Lady Gaga pondrá su sensualidad en el Superbowl 2017

Rehearsal #cantstopwontstop dream big and never give up ?? #halftime A photo posted by xoxo, Joanne (@ladygaga) on Jan 14, 2017 at 3:40pm PST

HOUSTON, EUA. La cantante y actriz estadounidense Lady Gaga ofreció hoy en Houston la tradicional rueda de prensa previa al partido de Super Bowl LI de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) en la que actuará en el espectáculo musical del "Medio Tiempo" y adelantó que sorprenderá con algo "interesante y emocionante". Sin embargo, la ganadora de seis Premios Grammy no quiso revelar nada de lo que va a interpretar durante el espectáculo más esperado y deseado del partido del Super Bowl, que este año disputaran en el NRG Stadium de Houston, los equipos de los Patriots de Nueva Inglaterra (AFC) y los Falcons de Atlanta (NFC). "Si les puedo decir que haré alguna cosa muy interesante y emocionante", destacó Lady Gaga, que también definió la línea de su actuación de 13 minutos como una continuidad del "atletismo" que se vive dentro del campo con los jugadores de ambos equipos.Pero dejo claro que no deseaba dar ninguna información sobre las canciones que iba a interpretar este domingo, aunque se mostró confiada que los aficionados al Super Bowl y los de otros deportes vean su espectáculo del medio tiempo y disfruten al máximo la selección musical que ha hecho. En cuanto a la posibilidad que durante su actuación se pueda dar algún tipo de incidente de vestuario como el que le ocurrió a Janet Jackson que se quedó con un pecho al descubierto en el medio tiempo del Super Bowl del 2004 que se disputó también en Houston y con los Patriots también campeones de la Conferencia Americana (AFC), Lady Gaga bromeó si le echaban la culpa al equipo de Nueva Inglaterra. "¿Me quiere decir que le echa la culpa a los Patriots de los sucedido?", bromeó Gaga con una gran sonrisa. "Esta vez todas las cosas van a ir bien y ajustadas a lo que exige el deporte".La cantante que ha vendido más de 160 millones de discos, no quiso dar su equipo preferido en el Super Bowl, pero si respondió a una pregunta del legendario exmariscal de campo Terry Bradshaw, que ganó cuatro títulos de Super Bowl con los Steelers de Pittsburgh, y Lady Gaga reconoció que su abuela era una gran seguidora de su exequipo. Lady Gaga no cobrará nada de parte de la NFL por la actuación, aunque la liga si le pagará todo los costes del espectáculo musical, que de acuerdo a fuentes oficiales podrían alcanzar los 10 millones de dólares.Lady Gaga se unirá a grupos y cantantes como Coldplay, Beyoncé, Katy Perry, Bruno Mars, Madonna, The Who, Bruce Springsteen & The E Street Band, Tom Petty and the Heartbreakers, Prince, the Rolling Stones, Paul McCartney, y U2, entre otros, que han participado en el espectáculo del "Medio Tiempo" del Super Bowl.