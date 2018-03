La novia de Cristiano Ronaldo debuta como modelo profesional

La española Georgina Rodríguez, novia de Cristiano Ronaldo, reveló por fin su faceta como modelo con una sesión para la revista "Woman" que saldrá publicada en el mes de agosto.

Rodríguez posa para la revista con el título "Cuerpo de baile" y se podrá ver su lado más sensual, pero adaptado a la época de los 50. Su presentación hace énfasis en su faceta como bailarina de ballet y las fotografías fueron tomadas por el artista Santiago Esteban.











La joven de 21 años hizo un par de confesiones al personificar este estilo y hablo de su vida antes de conocer a Cristiano.

"La danza es mi pasión, pero sí que es cierto que me considero una persona disciplinada y el ballet ha desempeñado un papel fundamental en ello. Desde pequeña he tenido una rutina diaria de ensayos y esa disciplina la aplico en la actualidad a mis entrenamientos y alimentación. Me gusta cuidarme y disfruto estando activa y comiendo sano", declaró.

Aseguró que le gusta la idea de formar una familia, pero no ahondó en su vida con el delantero del Real Madrid. "Me encanta pasar el tiempo con los míos y es lo que más valoro", expuso.