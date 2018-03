La mujer de James revela lo que no le gusta del jugador del Real Madrid

Daniela Ospina realizó una sesión para una revista digital en la que posó en lencería y reveló secretos sobre su vida deportiva y la relación que tiene con el deportista James Rodríguez, del Real Madrid.Ospina reveló que su gran deseo fue ser una futbolista, pero que su madre se lo impidió; luego intentó con el baloncesto y llegó a casa con la cara arañada y fue el final de ese segundo episodio deportivo. Finalmente llegó al voleibol y finalmente triunfó, según publica el sitio Don Juan, donde Ospina fue entrevistada.Daniela, que resiente no poder jugar al “volei” por una lesión que acarrea, también se confesó como “una adicta a los tatuajes”. Tiene unos diez repartidos por su cuerpo.Apuntó que uno de ellos es el nombre de su marido escrito en árabe. “El último que me hice fue la fecha de nacimiento de Salomé, mi hija, en números romanos”, agregó.Otra de las cosas que dejó al descubierto fue su amistad con las esposas de los jugadores del Real Madrid y confirmó que ses mega fan de Shakira, mujer del barcelonista Piqué.Ospina contó que la esposa de Pepe es su mejor amiga y que “una vez, en Barcelona, me encontré con Shakira y sus hijos. Salomé estaba feliz porque es megafan de ella, ¡y yo también! ¡Jajaja! Shakira, en un segundo, le dijo a Milan: “Mira: ¡es la hija de James!”. Y Milan –hermoso– nos dijo: “¡Yo tengo la camiseta 10 de James!”.De su marido dice que lo que más le gusta son sus piernas y lo que menos… sus chistes. “Son muy malos”, dice.Aquí te dejamos algunas de las fotografías del posado de la guapa Daniela Ospina: