Omar Angulo tiene claro lo que será la final del Clausura 2017 y de la apuesta que genera su música en los aficionados ya que el mismo artista dice ser un hombre de paz y pretende generar la misma en todas las personas que lo escuchan.Este famoso cantante asegura que su inspiración proviene de Dios y que es un don que el le ha regalado, y que por esa razón hace canciones para generar paz, algo que según él la población necesita para olvidar un poco la violencia de todos los días.También se le preguntó la forma de hacer sus canciones, en qué se inspira o alguno de sus objetivos ya que sus videos se hacen virales en segundos y sobre la critica que estos generan entre la población en general, pero la pregunta esperada fue:Me gusta el Alianza por que yo tengo un palco en el Cuscatlán, o sea yo soy un persona comerciante y es decir yo hago las cosas por negocio no por que sea un desquiciado mental o un loco por que lo que me interesa es que la gente sepa quien es Omar Angulo y lo que tiene, No tengo equipo al cual irle, aunque la final la gana Santa Tecla 3-2.Lo que me inspira realmente es un don divino ya que todo honor y toda gloria a Dios por que sin Él no pudiera hacer nada y tengo muchas bendiciones y más aun el poder cantar, escribir, ser compositor, cantante, bailarín, pero no me creo el mejor si no de llevar diversión y como a la gente no le gusta el chambre si no que le encanta y yo llevo la tortilla con queso a todos.Lo más importante es el mensaje, yo quiero transmitir un mensaje de armonía por que yo no soy enemigo de nadie, si la gente me insulta o me hace memes yo lo disfruto por que es parte del show, ya que algunas personas tienen problemas y yo prefiero que se desahoguen conmigo por que me considero un polo de descarga.Me fascina, por que es parte de una alternativa ya que es un crecimiento social, yo tengo personas que me comentan en Australia, Canadá, México, Texas, en muchas partes y con las canciones virales que he hecho la gente me conoce y genero amigos y los amigos se convierten en negocio y el negocio en dinero.Es bonito porque realmente se tiene que tener humildad, sabiduría ya que esas personas tienen el tiempo de insultar a uno, pero lo que si me preocuparía es que nadie me insulte por que si no Omar Angulo fuera un desaparecido o un hombre invisible, ya que lo que yo pretendo es generar un picante, morbo, porque entre ellos mismos se empiezan a insultar y decir si no te gusta porqué me ves, eso es lo a mi me encanta.