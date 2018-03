Kate del Castillo revela las golpizas que le propinó este exjugador mexicano

“Las mujeres no necesitamos disculparnos por nada, por ser mujeres, claro que no”. De esta forma, la actriz mexicana, Kate del Castillo, confesó detalles estremecedores de su matrimonio con el futbolista y comentarista deportivo, Luis García. Del Castillo reveló varias facetas de maltrato físico y verbal por parte del exdelantero de México en una entrevista para la campaña contra la violencia hacia la mujer “Real Women, Real Stories”.“Lo que pasé en este matrimonio fue muy duro porque fue la primera vez que yo me enfrenté a la vida, yo sola, y no tenía las herramientas necesarias para enfrentarme a la vida en una circunstancia tan dolorosa y tan fuerte como es un matrimonio con violencia”, dice del Castillo en un video que ha comenzado a llamar la atención de los medios del espectáculo en México, por la trascendencia de ambas figuras del deporte y la actuación.Kate del Castillo y Luis García contrajeron matrimonio en 2001, época en la que actriz comenzaba a alzar vuelo en su carrera y el futbolista era toda una celebridad deportiva y se preparaba para competir en la Copa del Mundo de Corea y Japón 2002. La pareja se divorció finalmente en 2004 y, en 2007, del Castillo comenzó a hacer las primeras revelaciones sobre maltrato por parte de García en la publicación de un libro.Sin embargo, es hasta hoy que la actriz deja al descubierto una faceta poco conocida de un futbolista que, a lo largo de su carrera, se mostró siempre disciplinado y correcto dentro de la cancha. “Ahora que lo pienso, sabía que había algo ahí en el fondo de mi mente que era como una luz roja que decía ‘algo no está bien’. Pero ya sabes, cuando estás enamorado no ves esas señales”, puntualiza en sus declaraciones la actriz.Según del Castillo, el maltrato no solo era físico, sino también verbal. “Con mi trabajo (él) me decía que era una actriz horrible, que debería de tomar clases. Cada día decía: ‘oh, por Dios, despertaste más fea que ayer’ y se reía… Empezó a tocarme, pegarme, patearme… trató de asfixiarme muchas veces”, señala. Kate del Castillo estuvo casada año y medio, “pero se sintió como diez años”.“En ese momento me vi y dije: ni un día más. No puedo ver a esta persona así ni un día más, y tenía que hacer algo. Pasé varios años tratando de recuperar esa confianza en mí misma, recuperar especialmente el respeto por mí misma, tener algo de respeto por mí misma, y eso me tomó un largo tiempo, mucho tiempo, y creo que eso es lo que me enoja. No el ser una víctima, sino que alguien venga y pueda destruirte y romperte, sólo así”, agrega.La campaña está diseñada para concientizar a las mujeres sobre sus derechos y enseñarles a entender que no hay motivo alguno por el que deban ser maltratadas. “Ahora me doy cuenta que no necesitamos a nadie ni de nadie, no necesitamos cierto trabajo o una cosa material para ser felices. Creo que lo que funciona es el amor a uno mismo. Lo que te hace grande, lo que te hace cambiar, crecer, es el amor a ti mismo”.Hasta el momento, varios medios del espectáculo en México reportan que el video ha sido suprimido o censurado en múltiples ocasiones. Actualmente, Luis García es comentarista deportiva en TV Azteca y es uno de los diez máximos goleadores en toda la historia de la Selección Mexicana de fútbol.