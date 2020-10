Jugadores del Among Us, víctimas de ciberataques

Jugadores de Among Us han sido víctimas de ciberataques en los últimos días, reportaron a través de redes sociales. Para mitigar estos incidentes, el estudio desarrollador InnerSloth lanzó una actualización de seguridad que ya está disponible.

Estos ciberataques se realizaron a través de los chats del videojuego, en los un jugador identificado como “Eris Loris” incitaba a los demás a suscribirse a su canal de Youtube. Este usuario daba su respaldo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de cara a las elecciones de 2020. Asimismo, algunos mensajes aseguraban que si no se suscribían, sus dispositivos iban a ser comprometidos.

Mientras que InnerSloth preparaba la actualización de emergencia, instó a los jugadores a que no se unan a partidas públicas y lo hagan tan solo a través de partidas privadas.



Forest Willard, uno de los desarrolladores de InnerSloth, implementó la actualización de emergencia. Sin embargo, también advirtió que debido a la irregularidad del proceso, los jugadores que estuvieron en el medio de una partida podrían llegar a ser expulsados.

Vía Twitter, Willard mencionó que les tomó un tiempo lanzar la actualización porque le preocupaban los falsos positivos pero no tuvo más remedio que forzar la actualización y advirtió: “es posible que veas que el juego piensa que estás hackeando cuando no lo estás. He hecho todo lo posible para encontrar este tipo de error, pero esta vez mi mano se ve forzada”.

“Los cibercriminales buscan nuevas maneras de sacar provecho de la cantidad de usuarios conectados, enfocándose en las plataformas más populares, en este caso con juegos. Si bien al no acceder al link no hay mayor riesgo, es importante estar prevenidos y mantenerse informados de los riesgos a los que se está expuesto”, menciona Camilo Gutierréz Amaya, Jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica.