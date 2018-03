Jimena Barón la chica que conquistó a Del Potro

Jimena Barón es una actriz y cantante argentina que, según algunos rumores, ha conquistado el corazón del tenista Juan Martín Del Potro.

Barón publicó un video en Instagram Stories, función de la aplicación en la que el material dura solo 24 horas, en el que quería mostrar como salía humo de un vaso, producto de la mezcla de agua con hielo seco.

En la grabación se puede ver el vapor que desprende un cubito de hielo seco, dentro de un vaso de agua, y una leyenda sobre la imagen que dice: “Les pedí que se callen…”

La chica de 29 años es también ex pareja del delantero Pablo Daniel Osvaldo (es Boca Juniors) y acá te dejamos una galería para que la conozcas más:

Tapa de @revistacaras con la fotógrafa numero UNO @justinabulbarella ?? gracias @hectormaugeri una bomba la producción !!! ????????? (compra la revista ??) A post shared by Jimena Baron (@baronjimena) on Mar 14, 2017 at 7:44am PDT

?? El mar ?? por @justinabulbarella A post shared by Jimena Baron (@baronjimena) on Dec 23, 2016 at 8:48am PST

?????????? bitch fight ?????????? A post shared by Jimena Baron (@baronjimena) on Jan 7, 2017 at 12:09pm PST

@justinabulbarella te extraño ?????? A post shared by Jimena Baron (@baronjimena) on Sep 4, 2016 at 6:10pm PDT