Ghost of Tsushima, lo nuevo en PlayStation

Ghost of Tsushima fue lanzado a nivel mundial. El videojuego exclusivo de PlayStation 4 es un título de acción y aventura que contará con un mundo abierto ambientado en el Japón del siglo XIII, durante las invasiones mongolas al país nipón.



El juego ha sido desarrollado por Sucker Punch Productions, el mismo equipo que desarrolló los títulos de la franquicia Infamous.



Hasta el momento se conoce que Ghost of Tsushima nos pondrá en los pies de Jin Sakai, el último samurái de la isla de Tsushima, quien tendrá la misión de derrotar a los mongoles que han invadido su tierra natal. De esta forma, recorreremos un amplio mundo abierto en el que podemos atacar a los diferentes enemigos repartidos con todo nuestro arsenal de armas o de manera sigilosa.



No obstante, habrá un dilema moral para Jin Sakai, ya que fue criado como samurái y no como un asesino que utiliza las sombras para acabar con sus rivales.



El videojuego estará en tercera persona y los combates podrán ser sigilosos, con el uso de armas de largo alcance, o directos. Se sabe que los jugadores podrán explorar la isla de Tsushima desde el inicio del juego, gracias a la movilidad del caballo, animal que siempre estará a nuestro lado. Así como pasó con Sardinilla en The Witcher 3.



Estamos ante otro videojuego de mundo abierto, acción y exploración. Los mongoles han invadido Japón, han derrotado a los samuráis del Shogun y Jin Sakai es el héroe que recuperará la isla de Tsushima. Sucker Punch, un estudio de Sony Interactive Entertainment, ha preparado un mundo enorme, detallado y lleno de puntos de interés por descubrir, que se podrá visitar a partir del 17 de julio.



Los poblados son campamentos de mongoles que debes liberar, como en el Far Cry que toque este año. Y los pocos asentamientos japoneses que resisten a la invasión son pueblos vacíos, llenos de estatuas en movimiento que venden objetos y mejoran armaduras. Pero pese a la falta de vida, pese a la obviedad del artificio, luchas por creértelo. Ghost of Tsushima es demasiado bonito como para enfadarte con él. Los desarrolladores lo saben y por eso se puede acceder al modo fotográfico en cualquier momento pulsando el botón derecho en la cruceta.



A mediados de mayo, Sony publicó un vídeo en el que trabajadores de Sucker Punch hablaban del mundo y las mecánicas de Ghost of Tsushima. Contaban de qué formas el mundo guiaba al jugador: la dirección del viento muestra el camino, los animales te llevan a ubicaciones secretas y las columnas de humo lejanas señalan lugares de interés.



En Ghost of Tsushima, Sucker Punch se aleja de la ciencia ficción y los superpoderes de la saga Infamous para acercarse al realismo y la crudeza de las invasiones mongolas en Japón. Es un juego serio y lleno de detalles pensados para hacerte sentir como el octavo samurái de Akira Kurosawa. El estudio no esconde sus intenciones y, por si había alguna duda, hasta hay un modo de juego con el nombre del cineasta japonés que sustituye la paleta de colores por el blanco y negro.



No hay sutilezas, hay texto, tutoriales e iconos en el mapa. Ghost of Tsushima es un videojuego que aspira a recordar al cine, pero que cae constantemente en las decisiones de diseño y las mecánicas más vagas y típicas de los títulos de mundo abierto. Es un juego de contrastes que, por un lado, te emociona con sus paisajes de postal y, por el otro, te echa de la ficción con animaciones poco fluidas y físicas extrañas.