Georgina Rodríguez, la nueva conquista de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo recibió hoy el premio "The Best" de la FIFA, que lo acredita como el mejor jugador del año 2016. Pero además de lucir la presea, el portugués también se dio color con su nueva conquista: la modelo Georgina Rodríguez.Los rumores de su relación vienen desde noviembre del año pasado, pero se confirmaron hoy, cuando estuvieron juntos en la gala. Incluso, al final posaron junto al hijo de Cristiano y otros familiares del futbolista, incluida su madre, Dolores.Georgina tiene 21 años y lucha por ser modelo profesional, aunque por el momento no ha logrado un contrato fijo para impulsar su carrera. También es bailarina de ballet y antes de conocer a Cristiano era vendedora de una tienda de ropa femenina.Conoció a Cristiano Ronaldo en una fiesta de Dolce y Gabbana. Los medios españoles se han encargado de ponerla en agenda desde que se conoció su relación con el cuatro veces Balón de Oro.Ella cerró su cuenta de Instagram a todo el público, algunos dicen que por petición de Cristiano, pero aún así ya tiene un perfil de fans, que se encarga de publicar sus mejores fotos.Cristiano no tenía una relación formal desde que se separó de la modelo rusa Irina Shayk. ¿Qué opinas de la nueva conquista del jugador del Real Madrid?