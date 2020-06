Futbolistas nacionales reaccionaron a los cambios y novedades del nuevo parche de Fortnite

El pasado 17 de junio, Epic Games actualizó Fortnite con el parche 13.00, lo que da el banderillazo inicial a la temporada tres del pase de batalla del Royal Battle Capítulo 2.

Las novedades, arreglos y cambios del juego más popular de Epic Game generaron muchos comentarios por los Gamers de todo el mundo y los futbolistas salvadoreños no dejaron pasar la oportunidad de comentar sobre el suceso.

Sin embargo, cabe mencionar lo más relevante de la actualización de Fortnite Royal Battle antes de conocer las impresiones de los jugadores salvadoreños.

REGRESAN

Tras un tiempo en la cámara, varias armas elementos volvieron o mejoraron su capacidad dentro del juego. Entre estos están: Salpicón saludable, el Bidón de sorbete, el rifle de caza, subfusil épico y la P90.

Por otro lado, la venida del parche 13.00 mandó a la cámara la escopeta de corredera.

El zaguero de Alianza, Rudy Clavel, analizó la actualización del Parche en Fortnite, debido a que es un amante del Royal Battle de Epic Game.

Varias de las nuevas armas que trajo el parche 13.00

"Sobre las armas, con la nueva escopeta tenés que saberla usar, porque que si pegas estás contento pero de lo contrario estás prácticamente en el loby (muerto); la actualización trajo un subfusil antiguo y un franco antiguo que muchos jugadores lo pedían", comentó Rudy Clavel, sobre las armas.

Óscar Arroyo, nuevo portero de Chalatenango y amante jugador de Fortnite Royal Battle también le dio el visto bueno al regreso de armas del juego.

"Me gustan las armas, no creo que la nueva escopeta es mala, igual el rifle de casa no es como el de antes", comentó.

Por su parte, Henry Argueta, delantero de Santa Tecla, se sumó a los comentarios de la nueva temporada.

"Ha regresado la arma P90, que creo que a la mayoría le gustaba, hay cosas que hub regresado, pero también hay cosas que han quitado, por ejemplo lo de Bidón, pero han quitado otra cosa y han implementado una nueva escopeta, que es como recargable, pero si no la sabes usar es un poco complicado", agregó Henry Argueta.

NUEVO MAPA CON AGUA Y... TIBURONES

El evento "El Dispositivo" dejó estragos severos en el mapa de Fortnite, luego de que una tormenta dejara inundada la mayor parte de la isla.

Muchas zonas del mapa desaparecieron con el agua y fueron sustituidas por otras. Aquí las nuevas zonas: La Fortilla, Plataforma Patituerta, La Autoridad, y Rincón Rencoroso. Plataforma Patituerta es La Plataforma, adaptada a la nueva circunstancia de la enorme inundación.

Tras este suceso, los futbolistas también opinaron al respecto, sobre todo por la aparición de tiburones en el agua.

Así quedó el mapa tras El Dispositivo, hay nuevas zonas en la isla.

"En realidad es un nuevo diseño completo de Forntite, es una nueva parte que no se había visto en lo que llevo jugando, creo que ahora es diferente, varios jugadores pedían movilidad y ahora hay más agua un mapa repleto inundado casi por completo y poco a poco va a ir bajando. La verdad está bastante bien el mapa, el juego está siendo bastante divertido como era antes y lo que importa son las risas que no falten en el juego para que Fornite sea lo que es que llama mucho la atención y es donde pasas el tiempo en estos momentos que estamos viviendo", analizó Clavel.

El volante de Isidro Metapán, Jaime Ortiz, señaló que el parche 13.00 de Fortnite llega en el momento justo, debido a la comunidad ya se estaba aburriendo del estilo que había adoptado el juego en sus últimas temporadas.

"Ya era tiempo que cambiarán el mapa, porque a la comunidad ya la habían aburrido, lo más llamativo son los tiburones porque es difícil cuando la zona se cierra en el agua", agregó Jaime Ortiz, de Isidro Metapán.

"Me gusta lo de los tiburones que te llevan arrastrado, creo que hay más opciones de salvarse de la tormenta con los remolinos que te hacen volar; le darán otra perspectiva al juego creo que siempre le vienen bien los cambios, te van a ayudar y hay que esperar que más sale de bueno", concluyó Arroyo.

"Lo más relevante del mapa es que todo está hundido, son más islas, hay más agua, aparte de los tiburones que han creado, que aparte de hacerte daño; sin embargo, no me gusta que tenga mucha agua en el mapa porque se te dificulta a la hora de construir o de intentar esconderte, pero he visto que hay varias islas nuevas", concluyó Argueta.