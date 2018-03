Ex estrella de la selección de Inglaterra debuta como “jockey”

El ex futbolista inglés Michael Owen debutó hoy como "jockey" con un segundo puesto en una carrera hípica de caridad en Ascot, en el sur del Reino Unido.



El ex jugador de la selección inglesa y de clubes como el Liverpool, el Manchester United y el Real Madrid mostró su capacidad como jinete y logró subirse al podio montando el caballo Calder Prince. Incluso, por momentos lideró la carrera realizada en el tradicional Hipódromo de Ascot.



"Fue como jugar unos cuartos de final de un Mundial contra Brasil", dijo Owen, que reconoció haber sentido tanta o más presión que en su etapa de futbolista. "Todos estaban mirando a ver si me caía o algo salía mal".



Owen, de 37 años, perdió casi diez kilos en las últimas tres semanas como parte de su preparación. "Pero he pasado el mejor momento de mi vida", resumió en declaraciones a BBC Radio 5 Live.



"Estoy muy feliz por cómo ha marchado todo. He terminado a salvo, he podido recaudar dinero para caridad y he tenido una experiencia en una nueva disciplina", comentó.



Sin embargo, puso en duda que vuelva a intentarlo en el futuro. "Lo he disfrutado lo suficiente como para decir que lo volveré a intentar. Tengo cuatro niños y no quiero lastimarme".